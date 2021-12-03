Станом на 14:30 вогнеборці продовжують гасити пожежу. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

До теми У Львові напали на салон краси: розпилили газовий балончик в очі працівницям та підпалили

Біля Львова загорілась церква

Приблизно о 13:43 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в Брюховичах, неподалік Львова. Вогонь спалахнув у дерев'яній церкві розміром 15 на 12 метрів.

До місця події за підвищеним номером виклику виїхали співробітники ДСНС. На момент їхнього прибуття горіли купол церкви та обшивка на площі 70 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили 9 одиниць спецтехніки та 35 рятувальників. Роботи щодо ліквідації займання наразі тривають. На щастя, жертв та постраждалих немає.



У Брюховичах спалахнула церква / Фото ДСНС Львівщини



На місці працюють 35 вогнеборців / Фото ДСНС Львівщини