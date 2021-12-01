Инцидент произошел на улице Шота Руставели. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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Во Львове подожгли салон красоты

Примерно в 19:15 правоохранителям поступило сообщение о том, что в салоне красоты на улице Шота Руставели во Львове неизвестные распылили баллончик в лицо работникам заведения. После этого злоумышленники подожгли помещение. На место происшествия незамедлительно приехали следственно-оперативная группа и другие сотрудники территориального подразделения полиции.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 2 работницы учреждения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личности злоумышленников. Следователи открыли уголовное производство за "хулиганство". Нападавшим может грозить от 3 до 7 лет в тюрьме.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции и ГСЧС Львовщины

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Сотрудники ГСЧС спасли работницу салона

В ГСЧС Львовской области рассказали, что пожар возник в доме № 18. На момент прибытия пожарных к месту вызова из подъезда шел дым. Очевидцы сообщили, что в помещении до сих пор находится женщина.

Спасатели подключились к специальным аппаратам защиты органов дыхания и зрения и начали искать пострадавшую, а также тушить пожар. Сотрудникам ГСЧС удалось найти женщину. Они вывели ее на свежий воздух и передали медикам.

Пожар полностью потушили в 19:48. Огонь повредил медицинское оборудование на площади 20 квадратных метров. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 17 спасателей и 3 единицы спецтехники.

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