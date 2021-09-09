Львівський фестиваль увійшов до сімки найкращих осінніх свят у світі

Одна з найпопулярніших американських платформ для пошуку подорожей Trips To Discover створила список семи найкращих осінніх фестивалів світу. "Свято сиру і вина у Львові" його очолило.

Відповідна публікація з'явилася на сайті сервісу 4 вересня 2021 року. Наступний фестиваль розпочнеться зовсім скоро – 22 жовтня.

Цікаво Аналогів немає: годинник львівських майстрів внесли до спадщини світового годинникарства

"Свято сиру і вина" увійшло до 7 найкращих осінніх фестивалів

Місія американської туристичної платформи Trips To Discover – надихати людей на подорожі в різні куточки світу. Спеціально до осінніх поїздок на сайті опублікували підбірку найкращих осінніх фестивалів врожаю з усього світу. "Свято сиру і вина у Львові" очолило цей список.

Міський фестиваль сиру і вина – це справжній осінній гастрономічний фестиваль. Тут відбуваються концерти народної музики, конкурси, семінари, безліч розважальних заходів, а також присутні найкращі сорти вин і сирів регіону,

– мовиться у публікації.

Також редакція Trips To Discover зазначила, що на фестивалі можна спробувати приголомшливі традиційні українські страви. Окрім цього, приїхавши на "Свято сиру і вина" туристи зможуть зазирнути в химерні кав'ярні та ресторани Львова, побачити чудові церкви та познайомитися з багатою, цікавою історією міста.

За словами директора фестивалю "Свято сиру і вина у Львові" Андрія Сидора, організатори дуже раді бачити нових туристів на вулицях міста, особливо після торішнього сезону, суттєво обмеженого ковідом.

"Ми раді ще більше, що Львів знають і шанують у різних країнах, що гравці світового туристичного ринку радять наше місто своїм клієнтам для відпочинку", – додав Сидор.

У 2021 році фестиваль "Свято сиру і вина у Львові" відбудеться 22 – 24 жовтня в Палаці Потоцьких. Організатори запрошують до участі виробників сиру, вина та супутніх товарів з України та всього світу. Подати заявку на участь можна за посиланням



Публікація Trips To Discover / Фото Львівської міськради