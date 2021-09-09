Соответствующая публикация появилась на сайте сервиса 4 сентября 2021 года. Следующий фестиваль начнется совсем скоро – 22 октября.

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"Праздник сыра и вина" вошел в 7 лучших осенних фестивалей

Миссия американской туристической платформы Trips To Discover – вдохновлять людей на путешествия в разные уголки мира. Специально к осенним поездкам на сайте опубликовали подборку лучших осенних фестивалей урожая со всего мира. "Праздник сыра и вина во Львове" возглавил этот список.

Городской фестиваль сыра и вина – это настоящий осенний гастрономический фестиваль. Здесь проходят концерты народной музыки, конкурсы, семинары, множество развлекательных мероприятий, а также присутствуют лучшие сорта вин и сыров региона,

– говорится в публикации.

Также редакция Trips To Discover отметила, что на фестивале можно попробовать потрясающие традиционные украинские блюда. Кроме этого, приехав на "Праздник сыра и вина" туристы смогут заглянуть в причудливые кафе и рестораны Львова, увидеть великолепные церкви и познакомиться с богатой, интересной историей города.

По словам директора фестиваля "Праздник сыра и вина во Львове" Андрея Сыдора, организаторы очень рады видеть новых туристов на улицах города, особенно после прошлогоднего сезона, существенно ограниченного ковидом.

"Мы рады еще больше, что Львов – знают и уважают в разных странах, что игроки мирового туристического рынка советуют наш город своим клиентам для отдыха", – добавил Сыдор.

Заметьте! В 2021 году фестиваль "Праздник сыра и вина во Львове" состоится 22 – 24 октября во Дворце Потоцких. Организаторы приглашают к участию производителей сыра, вина и сопутствующих товаров из Украины и всего мира. Подать заявку на участие можно по ссылке.



Публикация Trips To Discover / Фото Львовского горсовета