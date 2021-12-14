Львівський лікар потрапив у сотню найвпливовіших людей України

Львівський лікар Олег Самчук потрапив у рейтинг найвпливовіших людей України. Він запустив трансплантацію органів у місті та доклався до запуску аеромедичної евакуації пацієнтів.

Самчук працює у Львові з 2020 року. До цього він очолював Ковельську центральну районну лікарню, що на Волині.

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Львівський лікар – у сотні найвпливовіших українців

Виконувач обов'язків керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олег Самчук увійшов у сотню найвпливовіших людей України за версією тижневика "Фокус". 36-річний лікар посів 84 місце.

Самчук очолював Львівську лікарню швидкої допомоги з лютого 2020 року. До цього він працював у Ковельській центральній районній лікарні, яка за час його роботи також неабияк змінилася на краще. Автори рейтингу відзначили роль лікаря у запуску операцій з трансплантації органів.

Під його керуванням у лікарні налагодили аеромедичну евакуацію пацієнтів. Основним досягненням гендиректора став запуск операцій із пересадки органів. Для підвищення ефективності роботи Самчук відкрив на базі лікарні Центр трансплантації. Менш як за 2 роки тут провели 70 операцій,

– мовиться в описі рейтингу "Фокусу".

Також до цього рейтингу потрапили ще двоє львів'ян: 53-річний міський голова Андрій Садовий (66 місце) та 43-річна диригентка Оксана Линів (92 місце). Перші місця у рейтингу найвпливовіших людей України розподілили так:

1 сходинка – президент Володимир Зеленський;

2 сходинка – найбагатша людина України, олігарх Рінат Ахметов;

3 сходинка – керівник Офісу президента Андрій Єрмак;

4 сходинка – секретар РНБО Олексій Данілов.

5 сходинка – нардеп Дмитро Разумков.

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Тижневик "Фокус" щороку публікує рейтинги найвпливовіших та найбагатших людей України. Торік у сотні найвпливовіших не було жодного львів'янина, а у 2019 році туди потрапили Оксана Линів та Святослав Вакарчук.