Самчук работает во Львове с 2020 года. До этого он возглавлял Ковельскую центральную районную больницу, что на Волыни.
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Львовский врач – в сотне самых влиятельных украинцев
Исполняющий обязанности руководителя первого территориального медицинского объединения города Львова Олег Самчук вошел в сотню самых влиятельных людей Украины по версии еженедельника "Фокус". 36-летний врач занял 84 место.
Самчук возглавлял Львовскую больницу скорой помощи с февраля 2020 года. До этого он работал в Ковельской центральной районной больнице, которая за время его работы также изрядно изменилась к лучшему. Авторы рейтинга отметили роль врача в запуске операций по трансплантации органов.
Под его управлением в больнице наладили аэромедицинскую эвакуацию пациентов. Основным достижением гендиректора стал запуск операций по пересадке органов. Для повышения эффективности работы Самчук открыл на базе больницы Центр трансплантации. Менее чем за 2 года здесь провели 70 операций,
– говорится в описании рейтинга "фокуса".
Также в этот рейтинг попали еще двое львовян: 53-летний городской голова Андрей Садовый (66 место) и 43-летняя дирижер Оксана Линей (92 место). Первые места в рейтинге самых влиятельных людей Украины распределили так:
- 1 строчка – президент Владимир Зеленский;
- 2 строчка – самый богатый человек Украины, олигарх Ринат Ахметов;
- 3 строчка – руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;
- 4 строчка – секретарь СНБО Алексей Данилов.
- 5 строчка – нардеп Дмитрий Разумков.
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