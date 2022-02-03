У Львівській міськраді – спалах коронавірусу: більшість депутатів не можуть прийти на засідання

У Львівській міськраді вирішили перенести засідання. Більшість депутатів наразі хворіють на COVID-19.

Перше у 2022 році засідання ЛМР повинне було відбутися 3 лютого. Однак більшість депутатів не підтвердили свою присутність через хворобу.

Актуально У Львові знову посилили карантин: захворюваність на COVID-19 стрімко зростає

У Львівській мерії – спалах коронавірусу

Міський голова Львова Андрій Садовий на засідання колегії 2 лютого розповів, що більшість з 64 депутатів ЛМР не зможуть прийти на засідання сесії, адже підхопили коронавірус. За словами мера, найбільше хворих є у фракції "Європейська солідарність". Лише 7 народних обранців можуть прийти на засідання сесії. Депутати інших фракцій також хворіють на коронавірус.

Враховуючи інформацію щодо кількості депутатів, які можуть бути присутніми на пленарному засіданні, немає сенсу збиратись, бо ми не наберемо і 25 депутатів, не кажучи про 33 депутати, які нам необхідні для кворуму,

– зауважив Садовий.

Засідання сесії вирішили перенести на наступний тиждень. Однак точну дату визначать, коли дізнаються про стан здоров'я більшості депутатів.

На засіданні сесії 3 лютого народні обранці повинні були розглянути майже 200 питань. Серед них були виділення коштів на тероборону, затвердження старостинських округів та чимало земельних питань.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Львові посилили карантин: дивіться сюжет 24 каналу