Первое в 2022 году заседание ЛГС должно было состояться 3 февраля. Однако большинство депутатов не подтвердили свое присутствие из-за болезни.

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Во Львовской мэрии – вспышка коронавируса

Городской глава Львова Андрей Садовый на заседании коллегии 2 февраля рассказал, что большинство из 64 депутатов ЛГС не смогут прийти на заседание сессии, ведь подхватили коронавирус. По словам мэра, больше всего больных во фракции "Европейская солидарность". Лишь 7 народных избранников могут прийти на заседание сессии. Депутаты других фракций также болеют коронавирусом.

Учитывая информацию о количестве депутатов, которые могут присутствовать на пленарном заседании, нет смысла собираться, потому что мы не наберем и 25 депутатов, не говоря о 33 депутатах, которые нам необходимы для кворума,

– отметил Садовый.

Заседание сессии решили перенести на следующую неделю. Однако точную дату определят, когда узнают о состоянии здоровья большинства депутатов.

На заседании сессии 3 февраля народные избранники должны были рассмотреть почти 200 вопросов. Среди них были выделение средств на тероборону, утверждение старостинских округов и немало земельных вопросов.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

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