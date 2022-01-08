Львівський музей просто неба святкує Різдво: колоритні фото та відео

У Львівському музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького просто неба у період Різдва лунають віншування. Участь у вертепах беруть і дорослі, і діти.

Не обходиться й без традиційних екскурсій. Гостям розповідають, як колись святкували у різних регіонах України, якими були традиції й обряди.

До слова З колядками, зіркою і пампухами: як у Львові святкують Різдво – атмосферне відео

Туристи вражені святкуванням у Львові

Туристи кажуть, святкування саме у скансені підсилює враження. Дехто спеціально заради цього їхав до Львова на Різдво.



У Шевченківському гаю виступають різноманітні вертепи / Фото Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

"У Шевченківському гаю залишається оте саме, власне, заради чого приїхали. Дуже крута атмосфера! Я дуже задоволена, що ми записались на екскурсію, дуже багато цікавого", – поділилась туристка з Дніпра Олександра.



Святкування Різдва у Шевченківському гаю / Фото Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

Гості міста наголошують, надихнувшись прикладом львів'ян, поступово відроджують забуті традиції у себе вдома.



Гостей частують чаєм / Фото Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

"Кутю в магазині до 2014 року просто не продавали. А зараз вже більше продається і дійсно вже стало більше родин взагалі святкувати Різдво", – розповіла туристка.

Святкування Різдва у Шевченківському гаю / Фото Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

Святкування ще триває

Святкування триватимуть ще кілька днів. А хто не встиг до Львова за різдвяним настроєм, уже навесні зможе доєднатися до великодніх фестин з традиційними гаївками.



Різдво 2022 у Шевченківському Гаю / Фото ЛМР