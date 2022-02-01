Львівський студент розробив систему штучного інтелекту для роботи з архівами

Студент та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Національного університету "Львівська політехніка" розробили спеціальну комп'ютерну програму для роботи з архівами. Наразі її тестують у Державному архіві Львівщини.

Система штучного інтелекту допомагає працівникам виявити та відкоригувати помилки у номенклатурі документів. Раніше це перевіряли вручну, тож весь процес займав багато часу.

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Як працюють фахівці Державного архіву Львівщини

Архівістка Державного архіву Львівщини Софія Матула розповіла, як сканує документи 80-річної давності. Вона показала журналістам книгу реєстрації актів цивільного стану про народження 1940 року Республіки Польща. Там є дані про народження, смерть, шлюб тощо.

Для того, щоб її просканувати, кожен аркуш, її треба розшити, тому що вони щільно зшиті й не буде видно саме дати реєстрації. Цей аркуш треба гарно покласти, щоб він нам підходив по тих розмірах, бо від того залежить формат сканування,

– додала жінка.

В організаційно-аналітичному відділі працюють 4 людини у 2 зміни. Щодня кожен із працівників сканує понад 200 сторінок. Сканерами в архіві користуються вже протягом року. За словами головного спеціаліста відділу використання документів Романа Бойка, не кожен документ можна зацифрувати.

"Є великий формат, є такі документи зі згасним текстом, тобто саме чорнило вицвітає з часом. Також можна пошкодити в процесі сканування унікальні документи", – зазначив Бойко.

Загалом в архіві є 6 сховищ. До прикладу, у п'ятому розміщені 19 кімнат зі стелажами. Директорка Державного архіву Львівщини Ірина Мартенс розповіла, що в сховищах є приблизно 2,7 мільйона документів.

"Це є документи, починаючи з Австро-Угорської імперії, міжвоєнний Польський період, Німецька окупація, Радянський період і період Незалежності України", – зауважила посадовиця.

Дивіться фото з Державного архіву Львівщини / Фото Суспільного

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У політехніці розробили програму для роботи з архівами

Загалом в Державному архіві Львівщини працюють 47 людей. Аби витрачати менше часу на перевірку документів, архівісти почали користуватися спеціальною комп'ютерною програмою. Її розробили студент та завідувачка кафедри систем штучного інтелекту Національного університету "Львівська політехніка" Наталія Шаховська.

"Суть цієї програми полягає в тому, щоб перевіряти правильність заповнення документів, які передаються в архів. Йде обробка тексту, який є у тих файлах документів, і підкреслюються ті моменти, які вважаються неправильно заповненими", – розповіла викладачка.

Вартість розробки такої програми становить 50 тисяч гривень. Наразі її використовують у тестовому режимі.

Загалом на Державний архів виділили 800 тисяч гривень з бюджету області. Начальник управління з питань цифрового розвитку Максим Столярчук розповів, що інформаційну систему архіву впроваджують у вигляді вебінтерфейсу, куди можна буде зайти та ознайомитися з тими чи іншими документами.