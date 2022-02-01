Система искусственного интеллекта помогает работникам выявить и откорректировать ошибки в номенклатуре документов. Раньше это проверяли вручную, поэтому весь процесс занимал много времени.

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Как работают специалисты Государственного архива Львовщины

Архивариус Государственного архива Львовщины София Матула рассказала, как сканирует документы 80-летней давности. Она показала журналистам книгу регистрации актов гражданского состояния о рождении 1940 года Республики Польша. Там есть данные о рождении, смерти, браке и т. д.

Для того чтобы ее просканировать, каждый лист, их надо расшить, потому что они плотно сшиты и не будет видно именно даты регистрации. Этот лист надо хорошо положить, чтобы он нам подходил по тем размерам, потому что от этого зависит формат сканирования,

– добавила женщина.

В организационно-аналитическом отделе работают 4 человека в 2 смены. Ежедневно каждый из работников сканирует более 200 страниц. Сканерами в архиве пользуются уже в течение года. По словам главного специалиста отдела использования документов Романа Бойко, не каждый документ можно оцифровать.

"Есть большой формат, есть такие документы с потухающим текстом, то есть именно чернила выцветают со временем. Также можно повредить в процессе сканирования уникальные документы", – отметил Бойко.

Всего в архиве есть 6 хранилищ. К примеру, в пятом размещены 19 комнат со стеллажами. Директор Государственного архива Львовщины Ирина Мартенс рассказала, что в хранилищах есть примерно 2,7 миллиона документов.

"Это есть документы, начиная с Австро-Венгерской империи, Польский межвоенный период, Немецкая оккупация, Советский период и период Независимости Украины", – отметила чиновница.

Смотрите фото из Государственного архива Львовщины / Фото Суспільне

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В политехнике разработали программу для работы с архивами

Всего в Государственном архиве Львовщины работают 47 человек. Чтобы тратить меньше времени на проверку документов, архивариусы начали пользоваться специальной компьютерной программой. Ее разработали студент и заведующая кафедрой систем искусственного интеллекта Национального университета "Львовская политехника" Наталья Шаховская.

"Суть этой программы заключается в том, чтобы проверять правильность заполнения документов, которые передаются в архив. Идет обработка текста, который есть в тех файлах документов, и подчеркиваются те моменты, которые считаются неправильно заполненными", – рассказала преподавательница.

Стоимость разработки такой программы составляет 50 тысяч гривен. Сейчас ее используют в тестовом режиме.

Всего на Государственный архив выделили 800 тысяч гривен из бюджета области. Начальник управления по вопросам цифрового развития Максим Столярчук рассказал, что информационную систему архива внедряют в виде вебинтерфейса, куда можно будет зайти и ознакомиться с теми или иными документами.