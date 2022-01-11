Львівський священник розповів про свій стан після бустерної дози від COVID-19

Отець Сергій Тихон Кульбака нещодавно зробив бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Після останнього щеплення минуло пів року, і священник зрозумів, що обов'язково повинен отримати третю дозу препарату, щоб підвищити ефективність імунізації.

За словами чоловіка, він робитиме й наступні бустерні дози, якщо це буде необхідним. Він впевнений, що лише вакцинація здатна захистити від коронавірусу.

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Як почувається священник після бустерної дози

Станом на 10 січня бустерну дозу вакцини від коронавірусу отримали лише 433 жителі Львівщини. Координатор з вакцинальної кампанії у Львівській області Олег Когут розповів, що наразі люди не надто охоче роблять третє щеплення. Одним із тих, хто отримав бустерну дозу препарату, став психолог, сімейний медіатор, керівник духовно-психологічної порадні, отець Сергій Тихон Кульбака.

За словами священника, він зрозумів, що дія попередніх двох доз вже виходить. Коли з'явилося розпорядження МОЗ про те, що усіх повнолітніх дозволили щепити третьою дозою, він навіть не сумнівався вакцинуватись чи ні.

На початку січня минуло пів року, як отець Сергій отримав друге щеплення проти коронавірусу. Імунізацію йому проводили препаратом CoronaVac. 8 січня він отримав бустерну дозу. Цього разу щепився вакциною Pfizer.

Як на перші 2 вакцинації, так і на бустерну дозу не мав особливих реакцій – цього разу трохи більше боліло в місці ін'єкції, ввечері підвищилася температура тіла до 37,3 градуса та трохи паморочилося у голові,

– зазначив Кульбака.

До слова, як до, так і після вакцинації священник не хворів на коронавірус.



Побічних реакцій після бустерного щеплення не було / Фото отця Сергія Тихона Кульбаки

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Записатись на бустерне щеплення можна через HELSI

За словами священника зробити у Львові бустерну дозу не складно. Для цього він записався через сервіс HELSI.me у найближчий пункт щеплення.

"Я точно знаю і впевнений, що вакцина мене захистить. На те, щоб йти та вакцинуватися, у мене було 2 мотивації – по-перше, перебуваю у зоні ризику, бо маю певні супутні захворювання, а, по-друге, спілкуюся з багатьма людьми", – зазначив отець.

За його словами, наразі продовженого сертифіката у "Дії" поки немає. Він повинен з'явитися наприкінці місяця.

"Сертифікат ще не підтягнувся, але самі медики мене попередили, що це станеться десь наприкінці січня. В особистому кабінеті на HELSI він є. За потреби паперовий варіант про проходження вакцинації завжди зможу взяти у сімейного лікаря", – додав чоловік.

Отець Сергій зауважив, що робитиме й наступні бустерні дози, адже знає, що імунітет людини до хвороби зберігається лише пів року. Після цього, щоб бути захищеним, потрібно ревакцинуватися.

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Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. З 6 січня її дозволили робити усім вакцинованим віком від 18 років.