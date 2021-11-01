У львівський військовий ліцей вперше почнуть набирати дівчат

З наступного навчального року у Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут зможуть поступити й дівчата. Спочатку планують набрати 10 ліцеїсток, а потім поступово збільшувати їхню кількість.

Ліцей перебуває у комунальній власності Львівської обласної ради. Наразі тут навчаються близько 400 хлопців.

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У львівський військовий ліцей набиратимуть дівчат

Начальник Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, полковник Юрій Гусар розповів, що у навчальному закладі планують вперше взяти на виховання дівчат. Зазвичай у ліцей вступають після закінчення 9 класу, однак у 2021 році почали набирати хлопців після 7 класу.

Дівчата в армії – це вже не нове явище. Тому ми проаналізували ситуацію в інших ліцеях, подумали, що це нам може дати. Насправді зараз є багато охочих дівчат зі всієї України, які хочуть вступити в наш ліцей,

– додав Гусар.

За його словами, цю ідею підтримали у Львівській облраді. Спочатку на виховання візьмуть лише 10 дівчат.

Кількість ліцеїсток збільшуватимуть

За словами Гусара, дівчата житимуть окремо від хлопців. Однак на навчання та різні активності усі ліцеїсти ходитимуть разом.

"Протягом 3 років плануємо набрати достатньо дівчат, щоб сформувати взвод. А згодом, коли нам вдасться збудувати нову казарму, ми вже зможемо брати й 50, і 70 дівчат", – підсумував начальник ліцею.

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут створили у 1992 році на базі Львівської республіканської школи-інтернату. Тут навчаються ліцеїсти з усіх куточків України.