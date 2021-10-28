Найсильніші та найслабші армії світу

За даними рейтингу, найпотужніша армія є у США. На другому та третьому місцях опинилися Росія й Китай відповідно.

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Найслабші армії виявилися у Бутану, частково визнаної республіки Косово та Ліберії.

За даними дослідження близько 15,6 мільйона українців з 43,9 мільйона населення теоретично придатні до військової служби, а призовного віку щорічно досягають понад 470 тисяч осіб.

Що враховує рейтинг

Людські ресурси;

актуальну потужність сухопутних, військово-морських та повітряних військ;

логістичні можливості держави (зокрема для переміщення військ);

паливні ресурси;

фінансові можливості та витрати на оборону;

географію (протяжність кордонів тощо).

Зауважимо, що у 2018 році українська армія була на 29 місці.

Українська армія може пропонувати допомогу НАТО, – експерт

Військовий експерт та директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко заявив, що Україна може звертатися в НАТО не лише з проханням підтримки, а й пропонувати свою допомогу. Адже зараз ЗСУ є одними із найбільших військ Європи.

Кочевенко вважає, що багато країн НАТО певною мірою розслабилися та економлять на озброєнні. Мовляв, "навіщо, якщо є США і НАТОвська "парасолька".