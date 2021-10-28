Найсильніші та найслабші армії світу
За даними рейтингу, найпотужніша армія є у США. На другому та третьому місцях опинилися Росія й Китай відповідно.
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Найслабші армії виявилися у Бутану, частково визнаної республіки Косово та Ліберії.
За даними дослідження близько 15,6 мільйона українців з 43,9 мільйона населення теоретично придатні до військової служби, а призовного віку щорічно досягають понад 470 тисяч осіб.
Що враховує рейтинг
- Людські ресурси;
- актуальну потужність сухопутних, військово-морських та повітряних військ;
- логістичні можливості держави (зокрема для переміщення військ);
- паливні ресурси;
- фінансові можливості та витрати на оборону;
- географію (протяжність кордонів тощо).
Зауважимо, що у 2018 році українська армія була на 29 місці.
Українська армія може пропонувати допомогу НАТО, – експерт
Військовий експерт та директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко заявив, що Україна може звертатися в НАТО не лише з проханням підтримки, а й пропонувати свою допомогу. Адже зараз ЗСУ є одними із найбільших військ Європи.
Кочевенко вважає, що багато країн НАТО певною мірою розслабилися та економлять на озброєнні. Мовляв, "навіщо, якщо є США і НАТОвська "парасолька".