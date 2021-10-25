Країни розслабилися та економлять на озброєнні, – Кочевенко

Збройні сили України є одними із найбільших за чисельністю у Європі. Про це заявив військовий експерт та директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

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Багато країн НАТО певною мірою розслабилися та економлять на озброєнні. Навіщо, якщо є США, є велика НАТОвська "парасолька"? З наших сусідів об'єктивні лише збройні сили Польщі, вони за чисельністю становлять приблизно 150 – 160 тисяч осіб особового складу,

– наголосив Кочевенко.

Сили інших держав набагато менші. Водночас чисельність української армії становить 250 тисяч осіб. ЗСУ – це серйозне військо, на яке не можна не зважати. Спільні військові українські навчання з країнами НАТО це доводять.

Раніше ЗСУ дивилися на НАТО знизу вгору

"Коли ми починали свою співпрацю з НАТО, то ми на НАТОвців все-таки дивилися знизу вгору в плані досвіду, розуміння систем управління. Там було настільки все круто і не так, як у нас. А зараз, коли ми зустрічаємося з нашими партнерами з НАТО, коли ми проводимо спільні навчання, ми вже рівні", – розповів фахівець.

За його словами, багато офіцерів із США, Литви на Німеччини вивчають вже наш досвід та наші методики. Водночас моделі, кращої за модель НАТО, для гарантування безпеки демократичної держави немає.

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Тепер вже до НАТО можемо йти не лише за захистом, але й пропонуючи свою допомогу, пропонуючи свій щит. І це викликає в Москві істерики, особливо коли це йде в комплекті з нашими грузинськими партнерами,

– підкреслив Кочевенко.

Він пояснив, що збройні сили Грузії – це 40 тисяч професійних, добре підготовлених кваліфікованих військових. "Разом ми вже така сила, з якою агресору доведеться рахуватися", – зауважив експерт.

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