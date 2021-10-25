Страны расслабились и экономят на вооружении, – Кочевенко
Вооруженные силы Украины являются одними из крупнейших по численности в Европе. Об этом заявил военный эксперт и директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.
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Многие страны НАТО в определенной степени расслабились и экономят на вооружении. Зачем, если есть США, есть большой натовский "зонтик"? Из наших соседей объективны только вооруженные силы Польши, они по численности составляют примерно 150 – 160 тысяч человек личного состава,
– подчеркнул Кочевенко.
Силы других государств гораздо меньше. В то же время численность украинской армии составляет 250 тысяч человек. ВСУ – это серьезное войско, с которым нельзя не считаться. Совместные военные украинские учения со странами НАТО это доказывают.
Ранее ВСУ смотрели на НАТО снизу вверх
"Когда мы начинали свое сотрудничество с НАТО, то мы на натовцев все-таки смотрели снизу вверх в плане опыта, понимания систем управления. Там было настолько все круто и не так, как у нас. А сейчас, когда мы встречаемся с нашими партнерами из НАТО, когда мы проводим совместные учения, мы уже равные", – рассказал специалист.
По его словам, многие офицеры из США, Литвы на Германии изучают уже наш опыт и наши методики. В то же время модели, лучшей модели НАТО, для обеспечения безопасности демократического государства нет.
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Теперь уже в НАТО можем идти не только за защитой, но и предлагая свою помощь, предлагая свой щит. И это вызывает в Москве истерики, особенно когда это идет в комплекте с нашими грузинскими партнерами,
– подчеркнул Кочевенко.
Он пояснил, что вооруженные силы Грузии – это 40 тысяч профессиональных, хорошо подготовленных квалифицированных военных. "Вместе мы уже такая сила, с которой агрессору придется считаться", – отметил эксперт.
Путь Украины в НАТО: главное
- Украина подала заявку о вступлении в НАТО еще в 2008 году.
- Только в 2020 году наше государство признали участницей программы расширенных возможностей.
- Теперь Украина ждет предоставления Плана действий по членству.
- Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО. Однако это "не вопрос завтрашнего дня".
- В то же время в России называют вступление Киева в Альянс "худшим сценарием".