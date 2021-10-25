Страны расслабились и экономят на вооружении, – Кочевенко

Вооруженные силы Украины являются одними из крупнейших по численности в Европе. Об этом заявил военный эксперт и директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

Интересно На фоне агрессии России НАТО и ЕС могут утвердить новую оборонную декларацию

Многие страны НАТО в определенной степени расслабились и экономят на вооружении. Зачем, если есть США, есть большой натовский "зонтик"? Из наших соседей объективны только вооруженные силы Польши, они по численности составляют примерно 150 – 160 тысяч человек личного состава,

– подчеркнул Кочевенко.

Силы других государств гораздо меньше. В то же время численность украинской армии составляет 250 тысяч человек. ВСУ – это серьезное войско, с которым нельзя не считаться. Совместные военные украинские учения со странами НАТО это доказывают.

Ранее ВСУ смотрели на НАТО снизу вверх

"Когда мы начинали свое сотрудничество с НАТО, то мы на натовцев все-таки смотрели снизу вверх в плане опыта, понимания систем управления. Там было настолько все круто и не так, как у нас. А сейчас, когда мы встречаемся с нашими партнерами из НАТО, когда мы проводим совместные учения, мы уже равные", – рассказал специалист.

По его словам, многие офицеры из США, Литвы на Германии изучают уже наш опыт и наши методики. В то же время модели, лучшей модели НАТО, для обеспечения безопасности демократического государства нет.

Читайте также Ни одна третья страна не имеет права на вето относительно вступления Украины в НАТО, – глава Пентагона

Теперь уже в НАТО можем идти не только за защитой, но и предлагая свою помощь, предлагая свой щит. И это вызывает в Москве истерики, особенно когда это идет в комплекте с нашими грузинскими партнерами,

– подчеркнул Кочевенко.

Он пояснил, что вооруженные силы Грузии – это 40 тысяч профессиональных, хорошо подготовленных квалифицированных военных. "Вместе мы уже такая сила, с которой агрессору придется считаться", – отметил эксперт.

Путь Украины в НАТО: главное