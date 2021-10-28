Самые сильные и самые слабые армии мира

По данным рейтинга, самая мощная армия у США. На втором и третьем местах оказались Россия и Китай соответственно.

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Самые слабые армии оказались у Бутана, частично признанной республики Косово и Либерии.

По данным исследования около 15,6 миллиона украинцев из 43,9 миллиона населения теоретически пригодны к военной службе, а призывного возраста ежегодно достигают более 470 тысяч человек.

Что учитывает рейтинг

Человеческие ресурсы;

актуальную мощность сухопутных, военно-морских и воздушных войск;

логистические возможности государства (в частности для перемещения войск);

топливные ресурсы;

финансовые возможности и расходы на оборону;

географию (протяженность границ и т.д.)

Заметим, что в 2018 году украинская армия была на 29 месте.

Украинская армия может предлагать помощь НАТО, – эксперт

Военный эксперт и директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко заявил, что Украина может обращаться в НАТО не только с просьбой поддержки, но и предлагать свою помощь. Ведь сейчас ВСУ являются одними из крупнейших войск Европы.

Кочевенко считает, что многие страны НАТО в определенной степени расслабились и экономят на вооружении. Якобы "зачем, если есть США и НАТОвский "зонтик".