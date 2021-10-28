Речь идет об особом периоде. Андрей Таран рассказал, какие именно изменения предполагает утвержденный проект указа президента.
Читайте также Очередной фейк: Таран не опровергал применение на Донбассе турецкого беспилотника
В Минобороны объяснили, как смогут служить в ВСУ иностранцы и лица без гражданства
Утвержденный проект указа предлагает внести в положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства следующие изменения:
- возможность во время особенного периода продлевать контракт от 1 до 10 лет;
- тем иностранцам и лицам без гражданства, вступившим на военную службу, не имея при этом воинских званий присваивается первоначальное воинское звание "рекрут";
- дальнейшие звания могут присваивать до "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта".
Очередное воинское звание могут присвоить:
- досрочно в порядке поощрения, однако раз в весь срок воинской службы раньше окончания половины установленного срока выслуги в предыдущем воинском звании;
- при условии прохождения воинской службы в должности, согласно которой воинское звание отвечает очередному воинскому званию или выше.
Более того, изменения предусматривают присвоение воинского звания посмертно военнослужащим, защищавшим Украину, независимо от занимаемых должностей и срока выслуги в воинском звании.
Теперь ожидаем поддержки изменений президентом. Вопрос прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства важен и позволяет значительно повысить социальные гарантии в Вооруженных Силах Украины,
– заявил министр обороны.
Он пояснил, что после введения в действие изменений "указ унормирует права иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, однако желающих служить в ВСУ".
Что известно о служении в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства
- Согласно пояснительной записке проект указа предусматривает изменения в тексте Положения название военных комиссариатов на территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
- Кроме того, сменят должности военных комиссаров военных комиссариатов на руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
- Предлагают нормировать срок продления прохождения военной службы по новому контракту, увольнения с воинской службы по контракту, присвоение очередных воинских званий иностранцам и лицам без гражданства во время действия особого периода.
- Кроме того, разработчики документа заявили, что реализация указа не потребует дополнительных финансовых расходов из госбюджета.