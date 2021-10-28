Мовиться про особливий період. Андрій Таран розповів, які саме зміни передбачає затверджений проєкт указу президента.

Читайте також Черговий фейк: Таран не спростовував застосування на Донбасі турецького безпілотника

У Міноборони пояснили, як зможуть служити в ЗСУ іноземці та особи без громадянства

Затверджений проєкт указу, пропонує внести до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства такі зміни:

можливість під час особливого періоду продовжувати контракт від 1 до 10 років;

тим іноземцям та особам без громадянства, що вступили на військову службу, не маючи при цьому військових звань присвоюється первинне військове звання "рекрут";

подальші звання можуть присвоювати до "майстер-сержанта" та "головного майстер-сержанта".

Чергове військове звання можуть присвоїти:

достроково в порядку заохочення, проте раз на весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні;

за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Ба більше, зміни передбачають присвоєння військового звання посмертно військовослужбовцям, які захищали Україну, незалежно від займаних посад та строку вислуги у військовому званні.

Тепер очікуємо підтримки змін президентом. Питання проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства є важливим та дозволяє значно підвищити соціальні гарантії у Збройних Силах України,

– заявив міністр оборони.

Він пояснив, що після введення в дію змін, "указ унормує права іноземців та осіб, що не мають громадянства, проте бажають служити у ЗСУ"..

Що відомо про служіння в ЗСУ іноземців та осіб без громадянства