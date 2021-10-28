Мовиться про особливий період. Андрій Таран розповів, які саме зміни передбачає затверджений проєкт указу президента.
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У Міноборони пояснили, як зможуть служити в ЗСУ іноземці та особи без громадянства
Затверджений проєкт указу, пропонує внести до положення про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства такі зміни:
- можливість під час особливого періоду продовжувати контракт від 1 до 10 років;
- тим іноземцям та особам без громадянства, що вступили на військову службу, не маючи при цьому військових звань присвоюється первинне військове звання "рекрут";
- подальші звання можуть присвоювати до "майстер-сержанта" та "головного майстер-сержанта".
Чергове військове звання можуть присвоїти:
- достроково в порядку заохочення, проте раз на весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні;
- за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.
Ба більше, зміни передбачають присвоєння військового звання посмертно військовослужбовцям, які захищали Україну, незалежно від займаних посад та строку вислуги у військовому званні.
Тепер очікуємо підтримки змін президентом. Питання проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства є важливим та дозволяє значно підвищити соціальні гарантії у Збройних Силах України,
– заявив міністр оборони.
Він пояснив, що після введення в дію змін, "указ унормує права іноземців та осіб, що не мають громадянства, проте бажають служити у ЗСУ"..
Що відомо про служіння в ЗСУ іноземців та осіб без громадянства
- Згідно з пояснювальною запискою, проєкт указу передбачає зміни в тексті Положення назву військових комісаріатів на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
- Окрім того, змінять посади військових комісарів військових комісаріатів на керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
- Пропонують унормувати строк продовження проходження військової служби за новим контрактом, звільнення з військової служби за контрактом, присвоєння чергових військових звань іноземцям та особам без громадянства під час дії особливого періоду.
- Окрім того, розробники документу заявили, що реалізація указу не потребуватиме додаткових фінансових витрат із держбюджету.