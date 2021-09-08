Львівського поліцейського спіймали п'яним за кермом: фото з місця події

У Львові 4 вересня патрульні затримали п'яного працівника поліції за кермом. Йому виписали протокол за нетверезе водіння.

Порушником виявився співробітник Шевченківського відділу поліції Юрій Кобилецький. У поліції призначили службову перевірку.

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У Львові за кермом спіймали п'яного поліцейського

Активісти громадської ініціативи Pitbull Lviv повідомили, що у Львові на вулиці Студентській затримали п'яного 33-річного поліцейського за кермом.

Патрульні затримали та оформили по статті 130 п'яного за кермом працівника Шевченківського ВП, а саме старшого дізнавача капітана поліції Кобилецького Юрія Миколайовича, 1988 р.н. Водій надув 0,45% в кабінеті огляду на Кульпарківський,

– мовиться у повідомленні.

У коментарі "Твоє місто" речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська розповіла, що з цього приводу розпочали службове розслідування.

У патрульній поліції Львова інформацію про затримання також підтвердили. Там додали, що на поліцейського виписали протокол за нетверезе водіння та постанову за порушення правил дорожнього руху. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на рік.



У Львові спіймали п'яного поліцейського за кермом / Фото Pitbull Lviv



Порушником виявився капітан поліції Юрій Кобилецький / Фото Pitbull Lviv