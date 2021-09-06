Інцидент трапився на вулиці Липинського. Внаслідок ДТП постраждали 3 людини.

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Чоловіка переслідували за порушення ПДР

О 3:30 патрульні помітили на вулиці Куліша автівку Volkswagen Fox, водій якої порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські дали чоловікові вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків.

Порушник проігнорував правоохоронців та продовжив рух.

На вулиці Городоцькій він проїхав на червоний сигнал світлофору.

Тоді поліцейські почали переслідування і передали орієнтування колегам.

На підмогу долучилися інші екіпажі.



П'яний водій порушив ПДР / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водій влетів в авто патрульних

Один з екіпажів зупинився на вулиці Липинського, щоб мати змогу зупинити втікача. Однак порушник протаранив службовий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали 2 поліцейських та пасажирка Volkswagen.

Патрульні помітили, що 29-річний втікач був п'яним. Перевірки виявила 1,65 проміле алкоголю. На місці інциденту працювали усі необхідні служби.

Зауважте! Львівські патрульні за вихідні, 4 та 5 вересня, склали 39 протоколів на п'яних водіїв.



Чоловік влетів в авто патрульних / Фото Патрульної поліції Львівщини