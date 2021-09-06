Інцидент трапився на вулиці Липинського. Внаслідок ДТП постраждали 3 людини.

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Чоловіка переслідували за порушення ПДР

  • О 3:30 патрульні помітили на вулиці Куліша автівку Volkswagen Fox, водій якої порушив правила дорожнього руху.
  • Поліцейські дали чоловікові вказівку зупинитися за допомогою звукового сигналу та проблискових маячків.
  • Порушник проігнорував правоохоронців та продовжив рух.
  • На вулиці Городоцькій він проїхав на червоний сигнал світлофору.
  • Тоді поліцейські почали переслідування і передали орієнтування колегам.
  • На підмогу долучилися інші екіпажі.

У Львові п'яний водій, втікаючи від поліції, влетів в авто патрульних
П'яний водій порушив ПДР / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водій влетів в авто патрульних

Один з екіпажів зупинився на вулиці Липинського, щоб мати змогу зупинити втікача. Однак порушник протаранив службовий автомобіль. Внаслідок ДТП постраждали 2 поліцейських та пасажирка Volkswagen.

Патрульні помітили, що 29-річний втікач був п'яним. Перевірки виявила 1,65 проміле алкоголю. На місці інциденту працювали усі необхідні служби.

У Львові п'яний водій, втікаючи від поліції, влетів в авто патрульних
Чоловік влетів в авто патрульних / Фото Патрульної поліції Львівщини