В автівці також перебував 5-річний син водія. Після ДТП його госпіталізували.

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П'яний водій спричинив смертельну ДТП

Смертельна аварія трапилася 23 серпня 2020 року о 20:30 на вулиці Івана Франка у селі Старий Яр.

П'яний 33-річний Микола Кицак за кермом автівки Volkswagen Vento перевищив швидкість та виїхав за межі дороги.

Там автомобіль перекинувся у кювет.

Унаслідок ДТП загинув 57-річний пасажир, батько водія.

5-річний син винуватця аварії травмувався. Його госпіталізували до лікарні.

Під час судового засідання Кицак повністю визнав свою провину.

Він розповів, що того дня разом із батьком і 5-річним сином повертався з риболовлі у селі Залужжя, де вживав алкоголь.

Дорогою додому в селі Старий Яр його авто занесло й воно перекинулося в кювет.

Винуватець аварії уникнув покарання

Суддя Яворівського районного суду Ірина Карпин, враховуючи обставини справи, визнала водія винним у порушенні правил дорожнього руху. Вона призначила чоловікові 4 роки у в'язниці з позбавленням права сідати за кермо на 3 роки.

Однак від відбування покарання Кицака звільнили, призначивши натомість 2 роки іспитового терміну. Впродовж цього періоду він повинен періодично з'являтися в органи пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Окрім цього, водій повинен заплатити 1634 гривні судових витрат. За українським законодавством, цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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