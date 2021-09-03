В машине также находился 5-летний сын водителя. После ДТП он был госпитализирован.

К теме За рулем мог быть пьяный полицейский: СМИ рассказали подробности гибели молодой участковой

Пьяный водитель вызвал смертельное ДТП

Смертельная авария произошла 23 августа 2020 года в 20:30 на улице Ивана Франко в селе Старый Яр.

Пьяный 33-летний Николай Кицак за рулем автомобиля Volkswagen Vento превысил скорость и выехал за пределы дороги.

Там автомобиль перевернулся в кювет.

В результате ДТП погиб 57-летний пассажир, отец водителя.

5-летний сын виновника аварии травмировался. Его госпитализировали в больницу.

Во время судебного заседания Кицак полностью признал свою вину.

Он рассказал, что в тот день вместе с отцом и 5-летним сыном возвращался с рыбалки в селе Залужье, где употреблял алкоголь.

По дороге домой в селе Старый Яр его авто занесло и оно перекинулось в кювет.

Виновник аварии избежал наказания

Судья Яворовского районного суда Ирина Карпин, учитывая обстоятельства дела, признала водителя виновным в нарушении правил дорожного движения. Она назначила мужчине 4 года в тюрьме с лишением права садиться за руль на 3 года.

Однако от отбывания наказания Кицака освободили, назначив 2 года испытательного срока. В течение этого периода он должен периодически появляться в органы пробации и сообщать об изменении места жительства или работы. Кроме этого, водитель должен заплатить 1 634 гривны судебных издержек. По украинскому законодательству, этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Заметьте 13 раз ловили под наркотиками: во Львове 24-летнего водителя лишили прав на 80 лет