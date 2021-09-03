Окрім цього, після аварії він пішов у кафе. Після аварії госпіталізували 2 потерпілих, які були в інших автівках. Який у них стан – невідомо.

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Кидався на поліцейських

Повідомляють, що правоохоронці знайшли зловмисника не одразу після прибуття на місце. Він пішов у кафе, яке розташоване неподалік і був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Через це довелося викликати медиків і для того, щоб вони допомогли і йому. Проте чоловік нібито почав кидатися на поліцію та звинувачувати в ДТП інших людей. П'яного грубіяна довелося також госпіталізувати.

Згодом на місце інциденту прибули слідчі поліції. Вони почали встановлювати обставини цієї аварії.

Водій протаранив припарковані автомобілі / Фото телеграму dtp.kiev.ua