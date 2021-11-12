У львівському пологовому будинку можна буде народжувати у ванній

У Львові невдовзі завершать ремонт пологового будинку на вулиці Некрасова. Його особливістю стане те, що пацієнтки матимуть можливість народжувати у ванній.

Вартість ремонту становить понад 75 мільйонів гривень. Пологовий будинок спеціалізуватиметься на вагітностях з патологіями.

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Вагітні зможуть народжувати у ванній

Головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні Михайло Гичка розповів, що ремонт пологового будинку на вулиці Некрасова скоро завершиться. Там замінили усі інженерні мережі, електрику та провели газопостачання. Окрім цього, в медзакладі відремонтували палати та закупили нові меблі. Його особливістю стане те, що вагітні зможуть народжувати у ванній.

У нас є ванна, де може народжувати вагітна. Маємо всіх спеціалістів, які потрібні для вкрай "важкої" породіллі. Є судинний хірург, загальний хірург, уролог, кардіохірург, кардіолог. Ми в цьому – унікальні",

– додав лікар.

Пологовий будинок прийматиме всіх породіль. Однак він спеціалізуватиметься на вагітностях з патологіями. Тут є палати на одне, два та три місця, а також сімейні палати.



Пацієнтки зможуть народжувати у ванній / фото "Твоє місто"

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Ремонт обійшовся у 76 мільйонів гривень

Будівлю пологового будинку ремонтують з серпня 2017 року. Його відкриття анонсували на 2018 рік. Проте дату постійно переносили через низку причин.

Зокрема, за словами Гички, перший підрядник був недобросовісним. Він не виконував своїх зобов'язань та протермінував час виконання ремонту.

"Через рік зайшов переможець тендеру, треба було коригувати проєкт і змінювалася сума робіт", – зауважив лікар.

Вартість ремонту становить 76 мільйонів гривень. На завершення робіт необхідно ще 6,5 мільйона гривень. Якщо гроші виділять, то пологовий будинок відкриють до кінця 2021 року.



У палатах зробили ремонт / Фото "Твоє місто"