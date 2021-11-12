Стоимость ремонта составляет более 75 миллионов гривен. Роддом специализируюется на беременностях с патологиями.

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Беременные смогут рожать в ванной

Главный врач Львовской областной клинической больницы Михаил Гичка рассказал, что ремонт роддома на улице Некрасова скоро завершится. Там заменили все инженерные сети, электричество и провели газоснабжение. Кроме этого, в медучреждении отремонтировали палаты и закупили новую мебель. Его особенностью станет то, что беременные смогут рожать в ванной.

У нас есть ванна, где может рожать беременная. Имеем всех специалистов, которые нужны для крайне "тяжелой" роженицы. Есть сосудистый хирург, общий хирург, уролог, кардиохирург, кардиолог. Мы в этом – уникальны,

– добавил врач.

Роддом будет принимать всех рожениц. Однако он будет специализироваться на беременностях с патологиями. Здесь есть палаты на одно, два и три места, а также семейные палаты.



Пациентки смогут рожать в ванной / фото "Твоє місто"

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Ремонт обошелся в 76 миллионов гривен

Здание роддома ремонтируют с августа 2017 года. Его открытие анонсировали на 2018 год. Однако дату постоянно переносили по ряду причин.

В частности, по словам Гички, первый подрядчик был недобросовестным. Он не выполнял своих обязательств и просрочил время выполнения ремонта.

"Через год зашел победитель тендера, надо было корректировать проект, и менялась сумма работ", – отметил врач.

Стоимость ремонта составляет 76 миллионов гривен. На завершение работ необходимо еще 6,5 миллиона гривен. Если деньги выделят, то роддом откроют до конца 2021 года.



В палатах сделали ремонт / Фото "Твоє місто"