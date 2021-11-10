Беременные и роженицы смогут вакцинироваться против коронавируса сразу в родильном – без очередей и под наблюдением врача. Прививки будут делать препаратом компании Pfizer.
Тема Во Львове более 350 детей уже вакцинировали против коронавируса: были ли побочные реакции
Во Львовском роддоме откроют пункт вакцинации
Пункт вакцинации в роддоме на улице Мечникова заработает 12 ноября с 12:00 до 17:00. Записаться на вакцинацию против коронавируса можно по номеру 067-38-48-474. Если желающих получить прививку будет много, то пункт будет работать и дальше.
Руководитель городского роддома №1 Людмила Шекета рассказала, что пункт вакцинации поможет беременным и роженицам избежать ожидания вакцинации в общих очередях. Кроме того, они будут прививаться в сопровождении врача акушера-гинеколога и других необходимых специалистов.
Беременные и послеродовые женщины смогут получить консультацию и необходимое обследование до или после вакцинации, если возникнет необходимость быть под наблюдением врача. Ведь у нас есть все необходимые специалисты,
– добавила Шекета.
Чтобы получить прививку против коронавируса, нужно взять с собой паспорт и идентификационный код.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала