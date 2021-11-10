У Львівському пологовому будинку відкриють пункт вакцинації для вагітних

Кількість тимчасових пунктів вакцинації у Львові продовжує збільшуватись. Невдовзі ще один відкриють у міському пологовому клінічному будинку №1 на вулиці Мечникова.

Вагітні та породіллі зможуть вакцинуватись проти коронавірусу одразу в пологовому – без черг та під наглядом лікаря. Щеплення робитимуть препаратом компанії Pfizer.

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У Львівському пологовому будинку відкриють пункт вакцинації

Пункт вакцинації у пологовому будинку на вулиці Мечникова почне працювати 12 листопада з 12:00 до 17:00. Записатись на вакцинацію проти коронавірусу можна за номером 067-38-48-474. Якщо охочих отримати щеплення буде багато, то пункт працюватиме й надалі.

Керівниця міського пологового будинку №1 Людмила Шекета розповіла, що пункт вакцинації допоможе вагітним та породіллям уникнути очікування на вакцинацію у загальних чергах. Окрім цього, вони щепитимуться у супроводі лікаря акушера-гінеколога та інших необхідних спеціалістів.

Вагітні й післяпологові жінки зможуть отримати консультацію та необхідне обстеження до чи після вакцинації, якщо виникне необхідність – бути під наглядом лікаря. Адже у нас є всі необхідні спеціалісти,

– додала Шекета.

Щоб отримати щеплення проти коронавірусу, потрібно взяти із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Щодня у Львові працюють стаціонарні та тимчасові пункти вакцинації, тож усі охочі можуть отримати щеплення у будь-який зручний для них день. Доступні препарати – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac. Усю актуальну інформацію про роботу пунктів вакцинації у Львові можна переглянуть за посиланням



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу