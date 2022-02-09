У Львівському райуправлінні поліції майже всі слідчі подали рапорти на звільнення

Майже усі слідчі Львівського районного управління поліції №1 подали рапорти на звільнення. Причиною цьому стали непорозуміння з одним з керівників.

Цю інформацію журналістам підтвердили 2 незалежні джерела в поліції. В цьому управлінні є 15 слідчих, 14 з яких звільнилися.

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Більшість слідчих подали рапорти на звільнення

У Львівському районному управлінні поліції №1 більшість слідчих написали рапорти на звільнення. Причиною цьому стала не низька зарплата, розмір якої спонукає правоохоронців останнім часом змінювати роботу чи страйкувати.

Правоохоронці пояснюють своє бажання звільнитися непорозумінням із тимчасовим виконувачем обов'язків заступника начальника ЛРУ №1, начальником відділу кримінальної поліції підполковником Василем Шимоном. Однак слідчі не розголошують, у чому воно полягає та як саме на них тиснуть.

За процедурою, безпосередній керівник правоохоронців повинен підписати їхні рапорти на звільнення. Після цього він має скерувати їх у відділ кадрів. Наразі невідомо, де саме перебувають ці документи. Проте слідчих поки не звільнили.

Працівники налаштовані рішуче, а керівництво головного управління Нацполіції Львівщини намагається залагодити конфлікт між сторонами,

– розповіли у поліції.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини 8 лютого пообіцяли прокоментувати ситуацію в управлінні. Однак поки цього так і не зробили. Також журналістам не вдалося отримати коментар від Василя Шимона.

Львівське райуправління поліції №1 обслуговує Личаківський і Галицький райони. Там проживають 113 тисяч мешканців. Чисельність особового складу управління становить 140 осіб, з яких 133 – поліцейські.