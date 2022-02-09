Эту информацию журналистам подтвердили 2 независимых источника в полиции. В этом управлении есть 15 следователей, 14 из которых уволились.

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Большинство следователей подали рапорты на увольнение

Во Львовском районном управлении полиции №1 большинство следователей написали рапорты на увольнение. Причиной тому стала не низкая зарплата, размер которой побуждает правоохранителей в последнее время менять работу или бастовать.

Правоохранители объясняют свое желание уволиться недоразумением с временным исполняющим обязанности заместителя начальника ЛРУ №1, начальником отдела криминальной полиции подполковником Василием Шимоном. Однако следователи не разглашают, в чем оно заключается и как именно на них давят.

По процедуре непосредственный руководитель правоохранителей должен подписать их рапорты на увольнение. После этого он должен направить его в отдел кадров. Пока неизвестно, где именно находятся эти документы. Однако следователей пока не уволили.

Работники настроены решительно, а руководство главного управления Нацполиции Львовщины пытается уладить конфликт между сторонами,

– рассказали в полиции.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Львовской области 8 февраля пообещали прокомментировать ситуацию в управлении. Однако пока этого так и не сделали. Также журналистам не удалось получить комментарий от Василия Шимона.

Интересно! Львовское райуправление полиции №1 обслуживает Лычаковский и Галицкий районы. Там проживают 113 тысяч человек. Численность личного состава управления составляет 140 человек, из которых 133 – полицейские.