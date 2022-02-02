Внутри конусов была надпись "ГУНП". Литинский пытался сдать их в бюро находок, чтобы найти владельца.
К теме Активист второй раз забрал конус из-под управления полиции Львовщины: его установили незаконно
Полиция отказалась от конусов с маркировкой "ГУНП"
Львовский активист Святослав Литинский рассказал, что Главное управление полиции Львовщины отказалось от дорожных конусов, которые он убрал с парковки.
Как я и подозревал, конусы, которые я нашел прямо у Полиции Львовской области с надписями ГУНП, никакого отношения к ГУНП не имеют, это какие-то мошенники потеряли,
– отметил активист.
Правоохранители направили активисту обращение, в котором говорилось, что конусы, найденные у дома №3 на площади Григоренко, им не принадлежат. В полиции была проведена выборочная проверка имущества, которая установила, что все конусы, находящиеся на балансе ГУНП, находятся в управлении.
В общей сложности активист забрал из-под управления 4 дорожных конуса. Первые 3 – 23 ноября, а еще 1 – 27 декабря. Их установили на парковке, нарушая правила дорожного движения. Внутри была аббревиатура "ГУНП" (Главное управление Нацполиции). Поэтому Литинский сначала обращался к дежурному. Полицейский ответил, что не знает, кому они принадлежат.
Тогда активист направился в Бюро находок. Однако оно оказалось закрытым, так что Литинский оставил конусы у себя, пока не найдет их владельца.
В полиции отказались от конусов с надписью ГУНП / Фото Святослава Литинского
Текст сообщения Святослава Литинского:
Как я и подозревал, конусы, которые я нашел прямо возле Полиции Львовской области с надписями ГУНП, никакого отношения к ГУНП не имеют, это мошенники потеряли.