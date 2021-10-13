З львівської психіатричної лікарні зник наркозалежний пацієнт

У Львові розшукують 39-річного Василя Ашимберга, який лікувався у наркологічному відділенні Львівської обласної психіатричної лікарні. Чоловік втік з медзакладу 2 тижні тому.

Зниклого розшукують поліція і волонтери. Наразі його місце перебування – невідоме.

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З львівської психіатричної лікарні втік пацієнт

У Львові зник 39-річний житель села Дашава Стрийського району Василь Ашимберг. Востаннє його бачили 2 тижні тому. За інформацією ZAXID.NET, чоловік лікувався у стаціонарі наркологічного відділення Львівської обласної психіатричної лікарні.

Він 29 вересня вийшов з медзакладу, однак додому так і не повернувся. Родичі чоловіка повідомили про його зникнення у поліцію. Правоохоронці оголосили Василя Ашимберга у розшук. Також до пошуків зниклого долучилися волонтери. Наразі рідні не знають, де він може перебувати. Розшукуваний потребує медичної допомоги

Особливі прикмети зниклого:

зріст 160 – 165 сантиметрів;

темне волосся;

сірі очі;

був одягнений у балонову сіру куртку, чорні джинси та коричневу кепку.

Інформацію про зниклого просять повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.



У Львові зник Василь Ашимберг / Фото SARVA