Про зникнення хлопця правоохоронців повідомила його мама. Він 11 жовтня вийшов з дому і не повернувся.

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Поліція оголосила у розшук зниклого школяра

Приблизно о 21:00 11 жовтня до поліції звернулася жителька Чернігова. Жінка розповіла, що її 13-річний син зник. Богдан Пласконь навчається у 7 класі чернігівської школи №29. Вранці він вийшов з дому, однак у школі не з'явився. Свій мобільний телефон хлопець залишив вдома. Наразі місце перебування школяра – невідоме.

Прикмети зниклого:

  • має вигляд 16-річного;
  • зріст 176 сантиметрів;
  • середньої статури, тілобудова – спортивна;
  • волосся коротке, світле;
  • карі очі;
  • був одягнений у сірі джинси, бордові кросівки, темно-синю куртку з коричневим хутром на капюшоні (також мав із собою бордову куртку);
  • мав 2 рюкзаки, один з яких виготовлений з текстильного матеріалу, сірого кольору, з написом "Lenovo".

За інформацією "Варта 1", школяр міг поїхати до Львова, адже телефонував до рієлторів щодо оренди квартири.

Міг винайняти квартиру у Львові: поліція розшукує 13-річного хлопця з Чернігова
Школяр може перебувати у Львові / Фото "Варта 1"