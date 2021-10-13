Міг винайняти квартиру у Львові: поліція розшукує 13-річного хлопця з Чернігова

Про зникнення хлопця правоохоронців повідомила його мама. Він 11 жовтня вийшов з дому і не повернувся.
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Поліція оголосила у розшук зниклого школяра
Приблизно о 21:00 11 жовтня до поліції звернулася жителька Чернігова. Жінка розповіла, що її 13-річний син зник. Богдан Пласконь навчається у 7 класі чернігівської школи №29. Вранці він вийшов з дому, однак у школі не з'явився. Свій мобільний телефон хлопець залишив вдома. Наразі місце перебування школяра – невідоме.
Прикмети зниклого:
- має вигляд 16-річного;
- зріст 176 сантиметрів;
- середньої статури, тілобудова – спортивна;
- волосся коротке, світле;
- карі очі;
- був одягнений у сірі джинси, бордові кросівки, темно-синю куртку з коричневим хутром на капюшоні (також мав із собою бордову куртку);
- мав 2 рюкзаки, один з яких виготовлений з текстильного матеріалу, сірого кольору, з написом "Lenovo".
За інформацією "Варта 1", школяр міг поїхати до Львова, адже телефонував до рієлторів щодо оренди квартири.
Школяр може перебувати у Львові / Фото "Варта 1"