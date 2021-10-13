Об исчезновении парня правоохранителям сообщила его мама. Он 11 октября вышел из дома и не вернулся.
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Полиция объявила в розыск пропавшего школьника
Примерно в 21:00 11 октября в полицию обратилась жительница Чернигова. Женщина рассказала, что ее 13-летний сын исчез. Богдан Пласконь учится в 7 классе черниговской школы №29. Утром он вышел из дома, однако в школе не появился. Свой мобильный телефон парень оставил дома. Сейчас место пребывания школьника неизвестно.
Приметы пропавшего:
- на вид около 16 лет;
- рост 176 сантиметров;
- среднего телосложения, телосложение – спортивное;
- волосы короткие, светлые;
- карие глаза;
- был одет в серые джинсы, бордовые кроссовки, темно-синюю куртку с коричневым мехом на капюшоне (также имел с собой бордовую куртку);
- было 2 рюкзака, один из которых изготовлен из текстильного материала, серого цвета, с надписью "Lenovo".
По информации "Варта 1", школьник мог поехать во Львов, ведь звонил риэлторам насчет аренды квартиры.
Школьник может находиться во Львове / Фото "Варта 1"