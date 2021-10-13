Грибника искали спасатели двух областей, а он нашелся сам. Об этом сообщили родные мужчины.

Важно Пошел за грибами и не вернулся: в Карпатах вторые сутки ищут мужчину

Человек, который заблудился во время сбора грибов в лесном массиве вблизи села Лопухов Тячевского района вернулся домой самостоятельно. Об этом Службу спасения известили его родные в 21:00 12 октября.

В каком он состоянии

По данным спасателей, состояние здоровья мужчины удовлетворительное. Он отказался от медицинской помощи и заявил, что чувствует себя хорошо.

Как происходили поиски мужчины

Грибника искали примерно 20 спасателей из 4 горных поисково-спасательных отделений:

поселков Усть-Черная и Межгорье (Закарпатье),

Яремче и Ивано-Франковска.

Обратите внимание! В Карпатах уже наступила настоящая зимняя погода. На высокогорьях падает снег, а столбики термометров опустились ниже нуля.

На Львовщине раньше тоже заблудились грибники

В конце сентября на Львовщине заблудились две женщины с двумя детьми, которые тоже пошли за грибами. К счастью, поиски длились недолго и были успешными. Женщин правоохранители и спасатели нашли уже через час – целыми и невредимыми.