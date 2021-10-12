Грибнику, который потерял дорогу, 37 лет. О его исчезновении сообщил брат около 20:00 вечера 10 октября.

Недавно На Львовщине пенсионерки пошли по грибы и заблудились: их искали вместе со служебной собакой

В общем обследовали уже 60 гектаров территории

Сейчас к поискам привлекли около 20 спасателей из 4 горных поисково-спасательных отделений: поселков Усть-Черная и Межгорье (Закарпатье), Яремче и Ивано-Франковска.

Также участвуют в операции и кинологи с собаками, неравнодушным осталось и местное население. Пока обследовали около 60 гектаров горной местности, в частности, Горганы, Малые Горганы, урвище Пекло и Сивулю.



Сейчас обследовали 60 гектаров горной местности / Фото ГСЧС Сейчас обследовали 60 гектаров горной местности / Фото ГСЧС



В поисках участвуют спасатели и местные жители / Фото ГСЧС В поисках участвуют спасатели и местные жители / Фото ГСЧС