Грибнику, который потерял дорогу, 37 лет. О его исчезновении сообщил брат около 20:00 вечера 10 октября.
Недавно На Львовщине пенсионерки пошли по грибы и заблудились: их искали вместе со служебной собакой
В общем обследовали уже 60 гектаров территории
Сейчас к поискам привлекли около 20 спасателей из 4 горных поисково-спасательных отделений: поселков Усть-Черная и Межгорье (Закарпатье), Яремче и Ивано-Франковска.
Также участвуют в операции и кинологи с собаками, неравнодушным осталось и местное население. Пока обследовали около 60 гектаров горной местности, в частности, Горганы, Малые Горганы, урвище Пекло и Сивулю.
На Львовщине раньше тоже заблудились грибники
В конце сентября на Львовщине заблудились две женщины с двумя детьми, которые тоже пошли по грибы. К счастью, поиски продолжались недолго и были успешными. Женщин правоохранители и спасатели нашли уже через час – целыми и невредимыми.