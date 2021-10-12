Пока в Украине температура воздуха колеблется от +9 до +19 градусов, в Карпаты пришла зима – с осадками и минусовой температурой.

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Погода в Карпатах 12 октября

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 09:30 12 октября на горе Поп Иван Черногорский облачная и туманная погода.

Столбики термометров там достигают -1 градуса, падает снег. В то же время ветер разгоняется до 5 метров в секунду.



На горе Поп Иван лежит снег / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Первый в сезоне снег укрывает и склоны популярного курорта Буковель, что на Прикарпатье.



На Буковеле снежит / Скриншот с камер наблюдения

На закарпатском курорте Драгобрат снег тоже укрывает землю.



Снег на Драгобрате / Скриншот с камер наблюдения

Прогноз погоды в областях