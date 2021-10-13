Грибника шукали рятувальники двох областей, а він знайшовся сам. Про це повідомили рідні чоловіка.
Важливо Пішов по гриби й не повернувся: у Карпатах другу добу шукають чоловіка
Чоловік, який заблукав під час збору грибів у лісовому масиві поблизу села Лопухів Тячівського району повернувся додому самостійно. Про це Службу порятунку сповістили його рідні о 21:00 12 жовтня.
В якому він стані
За даними рятувальників, стан здоров'я чоловіка задовільний. Він відмовився від медичної допомоги й заявив, що почувається добре.
Як відбувалися пошуки чоловіка
Грибника шукали приблизно 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень:
- селищ Усть-Чорна та Міжгір'я (Закарпаття),
- Яремче та Івано-Франківська.