Львів'янин переміг на світовому турнірі богатирів у США

У США відбувся один із провідних турнірів для стронгменів – офіційні Світові Ігри Богатирів. 26-річний львів'янин Павло Кордіяка здобув титул чемпіона в абсолютній ваговій категорії.

У змаганнях взяли участь 38 атлетів з 24 країн світу. На турнірі визначали найсильнішого стронгмена планети.

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Львів'янин переміг на Світових Іграх Богатирів

На Світових Іграх Богатирів у США розгорнулася справжня боротьба у 6 турнірах. Атлети підіймали важкі колоди, переносили на плечах автомобілі, виконували станову тягу та закладали велетенські бетонні кулі на різну висоту. Львівський 26-річний спортсмен Павло Кордіяка одразу закріпився у першій трійці богатирів, показуючи стабільно високі результати.

Хвилинку інтриги створив форс-мажор на становій тязі. В естафеті зі штангами львів'янин припинив виступ на вазі у 360 кілограмів. Проте в наступній вправі він з легкістю знову посів перше місце.

У фіналі на атлетів чекали 6 мішків вагою від 20 до 28 кілограмів. Їх потрібно було якнайшвидше перекидати через висоту 4,6 метра. Завершальна естафета – 6 бетонних куль, найлегша з яких важила 138 кілограмів, а найважча – 192.

Приїхав на змагання і мені одразу впав у вічі великий яскравий кубок, який виблискував на столі організаторів. Напевно, це і стало ключовим моментом, в який я усвідомив, що для перемоги повинен докласти максимум зусиль і привезти його додому до Львова,

– розповів Кордіяка,

Львів'янин вже має титули чемпіона України, Найсильнішої людини України 2020 року та майстра спорту.



Павло Кордіяка здобув титул турніру богатирів у США / Фото ЛМР