Соціальну школу дизайну Pixlab створили ще у 2019 році. Зі Львовом у категорії змагалися Богота та Лісабон.
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Pixlab отримала премію від ЮНІСЕФ
Соціальна школа дизайну Pixlab потрапила до трійки найкращих практик міжнародної премії ЮНІСЕФ Cities Inspire Awards у межах ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді". Цьогоріч цією премією відзначили найкреативніші та найінноваційніші рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей та молоді. ⠀
"Ми дуже вдячні вам за голосування, ви – найліпшіші! Попри те, що перемогу здобула Богота (з чим їх вітаємо), ми не зупиняємося: попереду курси, івенти, вечірки, школи дизайну та медіа, відкриття нашого простору і здобуття статусу громади, дружньої до дітей та молоді", – зазначили у Pixlab.
У коментарі "Твоє місто" PR-менеджерка Pixlab Олеся Кіцанюк розповіла, що з Львовом за нагороду Cities Inspire Awards змагалися Богота та Лісабон.
З українських міст до фіналу ще вийшов Бахмут, і виграв, проте в іншій категорії. Потрапити до трійки найкращих практик світу – дуже надихає. Ми отримали всесвітнє визнання, визнання колег нашої сфери, визнання від ЮНІСЕФ,
– додала Кіцанюк.
За її словами, це дало школі поштовх до наступної роботи у сфері дизайну та його розвитку в Україні, особливо серед дітей, які потрапили у складні життєві обставини.
Коротко про школу дизайну Pixlab
- Соціальна школа дизайну Pixlab є частиною мережі креативних молодіжних просторів "ТВОРИ!".
- Її у 2019 році заснували дизайнер Юрій Бакай та менеджерка Юліана Саврук.
- У той час вони працювали в Інституті міста та починали свій шлях у креативній індустрії.
- Засновники Pixlab прагнули допомогти дітям у скрутному становищі, зокрема навчити їх дизайну. Окрім цього, Бакай та Саврук хотіли облаштувати для дітей осередок спілкування.
- Наступним кроком було створення простору дизайну та медіа. Команда Pixlab планує відчинити його двері на початку 2022 року.
- Наразі у приміщенні на вулиці Городоцькій, 285 триває ремонт.
- Тут облаштують коворкінг, клас для подій, кухню та кімнату для ютуб-блогерів з необхідною технікою для створення контенту.
- Вхід у Pixlab буде безкоштовним.