Львів'янин, звинувачений у нетверезій ДТП, довів, що вживав лише сироп від кашлю

Львів'янин Станіслав Дьордяй спричинив ДТП на трасі Львів – Шегині. Перевірка на стан алкогольного сп'яніння встановила, що він був нетверезим. Чоловік довів у суді, що у той день пив лише ліки проти кашлю.

Аварія трапилася у квітні 2021 року. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та влетів у KIA.

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Львів'янин вчинив ДТП на трасі Львів – Шегині

Аварія трапилася 27 квітня приблизно о 21:30 на трасі Львів – Шегині.

Станіслав Дьордяй, керуючи автівкою Volkswagen Passat, виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіштовхнувся з автомобілем KIA.

Внаслідок ДТП обидва автомобілі пошкодились.

У протоколі з місця ДТП мовиться, що 29-річний львів'янин перебував за кермом у нетверезому стані.

Зокрема, тест на пристрої "Драгері" показав результат 0,7 проміле, що у 3,5 раза перевищує дозволену норму алкоголю в крові.

Чоловік заявив, що пив лише ліки

Під час судового засідання Дьордяй заперечив, що вживав алкоголь перед тим, як сів за кермо. Львів'янин заявив, що він був хворим і приймав "Сироп подорожника від кашлю Доктора Тайса", який містить 20% етанолу. Також він вживав "Флавовір", який також містить етанол.

Чоловік надав суду медичні довідки, які підтвердили те, що він й справді пив ліки. Дьордяй також зазначив, що алкотестер може давати похибку +-15% при показниках від 0,6 до 2,0 проміле. Тож чоловік попросив закрити провадження проти нього.

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Суд закрив справу проти чоловіка

Городоцький районний суд під час засідання 11 серпня розглянув одразу 2 протоколи щодо львів'янина:

про вчинення ДТП;

про керування у нетверезому стані.

Суддя Петро Українець вирішив закрити справу про скоєння ДТП через те, що минули терміни притягнення водія до відповідальності – 3 місяці. Окрім того, суд взяв до уваги заяви чоловіка щодо вживання ліків та ймовірної похибки алкотестера. Суддя закрив й цю справу через відсутність складу адмінправопорушення.