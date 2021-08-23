Адвокат Михайло Бордюк після конфлікту з помічницею судді тимчасово втратив ліцензію. Чоловік не погодився з рішенням і подав зустрічний позов.

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Адвокат назвав помічницю судді "собакою"

Помічниця судді Жовківського районного суду Христина Триндяк подала позов на адвоката Михайла Бордюка. Вона попросила стягнути з нього 15 тисяч гривень моральної компенсації. Жінка зазначила, що ще 12 вересня 2019 року адвокат ображав її у приміщенні суду.

Зокрема, після судового засідання при зверненні до помічника судді висловив образливі слова: "Я є адвокат, а ти є ніхто. Хто ти тут така, щоб мені вказувати, що саме я маю роботи? Ти – собака, і твоє місце біля дверей",

– мовиться у матеріалах справи.

Після конфлікту з адвокатом Триндяк подала заяву до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області. Після її розгляду Бордюка на рік відсторонили від адвокатської діяльності.

Чоловік намагався оскаржити рішення комісії адвокатури через суд, однак йому нічого не вдалося. Бордюк пояснив свою поведінку тим, що він намагався зробити порівняння, а не образити помічницю судді.

"Вжив при спілкуванні текст "скаржниця безпричинно накинулася на нього, як собака, що зірвався з прив'язі біля дверей судді, і почала гавкати" з посиланням на чинні в українській мові порівняння, фразеологізми, прислів'я", – цитують позицію адвоката у матеріалах справи.

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Адвокат повинен виплатити компенсацію

Під час судового засідання, Бордюк зазначив, що саме Триндяк була ініціаторкою конфлікту. За словами чоловіка, вона перевищила свої повноваження та принизила його як адвоката. Бордюк також вказав, що він подав позов до суду, щоб отримати моральну компенсацію. Наразі рішення у цій справі немає.

Під час засідання Червоноградського районного суду 9 серпня суддя Андрій Жураковський задовольнив позов Триндяк частково. Він дійшов висновку, що Бордюк спричинив помічниці судді душевні страждання. З адвоката стягнули 10 тисяч гривень моральної компенсації. За українським законодавством, це рішення ще можна оскаржити в апеляції.