Акція протесту, у якій брав участь Джумаєв, пройшла 23 січня 2021 року. Відео з Джумаєвим швидко облетіли світ і стали символом боротьби з російськими силовиками.
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Люта бійка Джумаєва з ОМОНом
Втім, слава Джумаєва і схвальне ставлення його дій від користувачів не сподобалося владі. Його декілька днів розшукували і 28 січня арештували у Псковській області. Хлопець намагався виїхати до Європи, але не встиг.
Після того, як Джумаева затримали, йому стали присвячувати вірші, тисячі людей підписали петицію на його підтримку, створювали з ним анімацію і мерч з його фото.
19 серпня Джумаєва визнали винним в насильстві над представниками влади. Тверський суд Москви дав йому 5 років позбавлення волі. Звинувачення вимагало дещо більший термін – 6 років.
У ході процесу хлопець вибачився перед потерпілими і виплатив по 50 тисяч рублів компенсації. Також під час слідства він змінив ім'я на Микаїл Мархієв.
Протести в Росії у 2021 році
- Хвиля протестів у Росії почалася після повернення в країну Олексія Навального.
- Люди висловлювали обурення щодо ймовірної причетності російської влади до його отруєння.
- Після прильоту в Москву опозиціонера затримали і дали реальний термін в ув'язнення.
- Прихильники Навального продовжували протестувати і після рішення суду. На одному з таких мітингів у Москві і побився Джумаєв.