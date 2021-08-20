Акция протеста, в которой принимал участие Джумаев, прошла 23 января 2021 года. Видео с Джумаевым быстро облетели мир и стали символом борьбы с российскими силовиками.

Обратите внимание Отказалась выдать учеников, которые ходили на митинги: в России уволили директора школы

Яростная драка Джумаева с ОМОНом

Впрочем, слава Джумаева и одобрительное отношение его действий от пользователей не понравилось властям. Его несколько дней разыскивали и 28 января арестовали в Псковской области. Парень пытался уехать в Европу, но не успел.

После того как Джумаева задержали, ему стали посвящать стихи, тысячи людей подписали петицию в его поддержку, создавали с ним анимацию и мерч с его фото.

19 августа Джумаева признали виновным в насилии над представителями власти. Тверской суд Москвы дал ему 5 лет лишения свободы. Обвинение требовало несколько больший срок – 6 лет.

В ходе процесса парень извинился перед потерпевшими и выплатил по 50 тысяч рублей компенсации. Также во время следствия он сменил имя на Микаил Мархиев.

Протесты в России в 2021 году