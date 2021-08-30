Львів'янина оштрафували на понад 50 тисяч гривень за їзду під наркотиками

У Львові суд покарав чоловіка, який кермував скутером під дією наркотиків. Зокрема, його позбавили водійського посвідчення та зобов'язали сплатити понад 50 тисяч гривень штрафу.

Чоловіка вже втретє протягом року зупинили у стані сп'яніння. Його позбавили права кермування на 10 років.

До теми Алкоголю у 16 разів вище норми: у Львові суд покарав тезку президента за п'яне кермування

Скутерист перебував під дією наркотиків

У постанові суду мовиться, що 28 травня львів'янина зупинили за кермом скутера Suzuki Address.

Інцидент відбувся на перехресті вулиць Валова – Галицька, у центрі міста.

Патрульні помітили, що чоловік був нетверезим.

Перевірка у медзакладі підтвердила, що львів'янин кермував у стані наркотичного сп'яніння.

Також патрульні встановили, що скутериста протягом року вже тричі зупиняли у нетверезому стані.

Суд покарав скутериста

На судове рішення обвинувачений не з'явився. Суддя Галицького районного суду Ірина Волоско, дослідивши матеріали справи, визнала львів'янина винним у нетверезій їзді. Чоловікові призначили покарання:

51 тисяча гривень штрафу;

конфіскація скутера Suzuki Address;

позбавленням права керувати транспортними засобами на 10 років.

Згідно з українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.

Зауважте Вперіщився в авто і втік: львівські патрульні пішки наздогнали п'яного водія – відео з місця ДТП