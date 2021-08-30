Львовянина оштрафовали более чем на 50 тысяч гривен за езду под наркотиками

Во Львове суд наказал мужчину, который управлял скутером под действием наркотиков. В частности, его лишили водительского удостоверения и обязали заплатить более чем 50 тысяч гривен штрафа.

Мужчину уже в третий раз в течение года остановили в состоянии опьянения. Его лишили права вождения на 10 лет.

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Скутерист находился под действием наркотиков

В постановлении суда говорится, что 28 мая львовянина остановили за рулем скутера Suzuki Address.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Валовая – Галицкая, в центре города.

Патрульные заметили, что мужчина был нетрезвым.

Проверка в медучреждении подтвердила, что львовянин управлял в состоянии наркотического опьянения.

Также патрульные установили, что скутериста в течение года уже трижды останавливали в нетрезвом состоянии.

Суд наказал скутериста

На судебное решение обвиняемый не явился. Судья Галицкого районного суда Ирина Волоско, исследовав материалы дела, признала львовянина виновным в нетрезвой езде. Мужчине назначили наказание:

51 тысяча гривен штрафа;

конфискация скутера Suzuki Address;

лишение права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Согласно украинскому законодательству, на это решение суда еще можно подать апелляцию.

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