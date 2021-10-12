Львів'янка Оксана Линів стала музичною директоркою одного з провідних італійських театрів

Львів'янці Оксані Линів запропонували стати музичною директоркою одного з провідних італійських театрів – Teatro Comunale Bologna. Пошуки нового головного диригента тривали 3 роки.

Болонья – це легендарний музичний осередок в Італії. Там впродовж століть формували музичні традиції та виховували талановитих музикантів.

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Львів'янка стала головною диригенткою театру в Італії

Львів'янка Оксана Линів стане першою головною диригенткою оперного театру в Італії. Teatro Comunale Bologna шукав нового художнього керівника 3 роки.

Одразу після успішного дебютного концерту Линів в березні 2021 року в театрі українській диригентці запропонували контракт,

– мовиться у повідомленні.

У цьому театрі відбулись перші в Італії постановки опер Ріхарда Вагнера, зокрема "Летючий Голландець", "Тангойзер", "Трістан та Ізольда", "Лоенгрін" та "Парсіфаль". Це закріпило за Болоньєю статус "вагнерівського" міста.

У Болоньї навчались українські композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Очолювали Teatro Comunale Bologna такі провідні метри як Серджіо Чібілідаке, Рікардо Шаї, Мішель Маріотті, Даніель Ґатті та інші. На фейсбук-сторінці театру розповіли, що Линів стане музичною директоркою з січня 2022 року.

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Коротка біографія Оксани Линів