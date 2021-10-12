Львів'янка Оксана Линів стала музичною директоркою одного з провідних італійських театрів
Джерело:фейсбук Оксани Линів
Львів'янці Оксані Линів запропонували стати музичною директоркою одного з провідних італійських театрів – Teatro Comunale Bologna. Пошуки нового головного диригента тривали 3 роки.
Болонья – це легендарний музичний осередок в Італії. Там впродовж століть формували музичні традиції та виховували талановитих музикантів.
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Львів'янка стала головною диригенткою театру в Італії
Львів'янка Оксана Линів стане першою головною диригенткою оперного театру в Італії. Teatro Comunale Bologna шукав нового художнього керівника 3 роки.
Одразу після успішного дебютного концерту Линів в березні 2021 року в театрі українській диригентці запропонували контракт,
– мовиться у повідомленні.
У цьому театрі відбулись перші в Італії постановки опер Ріхарда Вагнера, зокрема "Летючий Голландець", "Тангойзер", "Трістан та Ізольда", "Лоенгрін" та "Парсіфаль". Це закріпило за Болоньєю статус "вагнерівського" міста.
У Болоньї навчались українські композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Очолювали Teatro Comunale Bologna такі провідні метри як Серджіо Чібілідаке, Рікардо Шаї, Мішель Маріотті, Даніель Ґатті та інші. На фейсбук-сторінці театру розповіли, що Линів стане музичною директоркою з січня 2022 року.
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Коротка біографія Оксани Линів
- За інформацією "Твоє місто", Оксана Линів народилася у Бродах у сім'ї музикантів. Батько диригентки – керівник народної хорової капели "Боян" Ярослав Линів.
- У 2004 році вона стала фіналісткою Міжнародного диригентського конкурсу імені Ґустава Малера в Німеччині.
- Тривалий час Линів була помічником диригента Одеської опери.
- У Баварській державній опері кілька сезонів поспіль вона працювала помічником генерального музичного директора Кирила Петренка.
- За підсумками 2015 року Линів визнали найкращою диригенткою Баварської державної опери у номінації "Класична музика".
- Паралельно вона працює як запрошений диригент у різних театрах Європи.
- Диригентка заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.
- У 2020 році вона здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, яку заснував оперний часопис Oper!Das Magazin.