У Львові 21-річний хлопець до смерті побив перехожого

Львівські правоохоронці 14 вересня затримали 21-річного хлопця. Він під час раптового конфлікту побив перехожого. Чоловік помер, попри зусилля медиків.

Інцидент трапився на вулиці Шевченка. Хлопцеві загрожує до 10 років у в'язниці.

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21-річний львів'янин побив перехожого до смерті

Правоохоронцям 14 вересня надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень.

Вони розповіли, що в медзаклад потрапив пацієнт з переломом основи черепа. Попри зусилля лікарів, чоловік помер.

До розкриття злочину залучили слідчо-оперативну групу, оперативників-криміналістів та співробітників інших служб поліції.

Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 38-річний львів'янин.

Його на вулиці Шевченка приблизно о 1:45 побив невідомий чоловік під час раптового конфлікту.

Після цього нападник залишив постраждалого посеред вулиці та втік.

Травмованого чоловіка знайшли перехожі, які й викликали швидку.

Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника – 21-річного жителя Львова.



21-річний львів'янин побив чоловіка до смерті / Фото поліції Львівщини

Нападнику загрожує в'язниця

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років за ґратами.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.

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