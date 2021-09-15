У Львові 21-річний хлопець до смерті побив перехожого
Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 14 вересня затримали 21-річного хлопця. Він під час раптового конфлікту побив перехожого. Чоловік помер, попри зусилля медиків.
Інцидент трапився на вулиці Шевченка. Хлопцеві загрожує до 10 років у в'язниці.
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21-річний львів'янин побив перехожого до смерті
- Правоохоронцям 14 вересня надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень.
- Вони розповіли, що в медзаклад потрапив пацієнт з переломом основи черепа. Попри зусилля лікарів, чоловік помер.
- До розкриття злочину залучили слідчо-оперативну групу, оперативників-криміналістів та співробітників інших служб поліції.
- Правоохоронці встановили, що загиблим виявився 38-річний львів'янин.
- Його на вулиці Шевченка приблизно о 1:45 побив невідомий чоловік під час раптового конфлікту.
- Після цього нападник залишив постраждалого посеред вулиці та втік.
- Травмованого чоловіка знайшли перехожі, які й викликали швидку.
- Невдовзі правоохоронці затримали зловмисника – 21-річного жителя Львова.
21-річний львів'янин побив чоловіка до смерті / Фото поліції Львівщини
Нападнику загрожує в'язниця
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 10 років за ґратами.
Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.
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