Во Львове 21-летний парень до смерти избил прохожего

Львовские правоохранители 14 сентября задержали 21-летнего парня. Он во время внезапного конфликта избил прохожего. Мужчина умер, несмотря на усилия медиков.

Инцидент произошел на улице Шевченко. Парню грозит до 10 лет в тюрьме.

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21-летний львовянин избил прохожего до смерти

Правоохранителям 14 сентября поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц.

Они рассказали, что в медучреждение попал пациент с переломом основания черепа. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер.

К раскрытию преступления привлекли следственно-оперативную группу, оперативников-криминалистов и сотрудников других служб полиции.

Правоохранители установили, что погибшим оказался 38-летний львовянин.

Его на улице Шевченко примерно в 1:45 избил неизвестный мужчина во время внезапного конфликта.

После этого нападавший оставил пострадавшего посреди улицы и скрылся.

Травмированного мужчину нашли прохожие, которые и вызвали скорую.

Вскоре правоохранители задержали злоумышленника – 21-летнего жителя Львова.



21-летний львовянин избил мужчину до смерти / Фото полиции Львовщины

Нападавшему грозит тюрьма

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет за решеткой.

Вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.

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