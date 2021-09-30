У Львові через велоперегони громадський транспорт їздитиме за зміненими маршрутами

На проспекті Чорновола 3 вересня обмежать рух для проведення велоперегонів TOUR de ONUR. Тож міський громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Рух обмежать на ділянці від вулиці Зернової до Липинського. Велоперегони триватимуть з 8:00 год до 15:00. Львів'ян просять вибачити за тимчасові незручності.

До теми У Львові обмежать рух транспорту через шосейні велоперегони

Громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами

Автобуси № 1А, 7, 17, 31, 9, 20, 25, 34, 37, 39, 41, 46, 47, 61, 57, 53 з центральної частини міста у напрямку руху вулиці Липинського курсуватимуть вулицями Хмельницького – Замарстинівською – надалі за маршрутом.

У зворотному напрямку маршрути №1А, 9, 20, 25, 39, 46, 47, 61, 57, 53 курсуватимуть вулицями Липинського – Замарстинівською – Хмельницького – надалі за маршрутом.

Маршрути № 7, 17, 31, 34, 37, 41, 51 у напрямку з вулиці Липинського до центральної частини міста курсуватимуть вулицями Єрошенка – Джерельною – Шолом-Алейхема – надалі за маршрутом.

Автобуси № 8, 8А та 22 курсуватимуть до вулиці Джерельної (ТРЦ "Форум Львів") із вулиці Липинського – Єрошенка – Під Дубом. У зворотному напрямку вони їхатимуть вулицями Під Дубом – Єрошенка – Варшавською.

Тролейбус №33 розпочне свою роботу після 15:00.

У Карпатах та Львові 30 вересня – 3 жовтня відбудуться аматорські шосейні велоперегони TOUR de ONUR 2021. На змаганнях цьогоріч зберуться понад 300 спортсменів-аматорів з України, Туреччини, Білорусі та Молдови.



Схема руху громадського транспорту / Фото ЛМР